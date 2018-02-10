Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Çin internet mahkemesi kurdu

Çin'de internet ile ilgili hukuk davaları ve ticari davalar konusunda uzmanlaşmış ilk internet mahkemesini kuruldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:52
Çin internet mahkemesi kurdu

Şangay'daki Changning Bölge Halk Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme tarafından ele alınan çevrimiçi ticaret anlaşmazlıkları gibi davalar internet üzerinden görülecek.

Ocak ayında kurulan mahkeme, çevrimiçi alışveriş, hak ihlali anlaşmazlığı ve diğerlerinden oluşan 106 davayı kabul etti. 2014'ten bu yana, Bölge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hüküm verdi.

Çin’de insanlar çevrimiçi alışverişe ve ödemeye yöneldikçe kurulan internet mahkemesi de, siber güvenlik konusunda ve çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümünde bir yargı garantisi sağlayacak.

Çin, geçen yıl Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Zhejiang Eyaletinde ilk internet mahkemesini kurmuştu.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Çin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu da 'akıllı telefon' krizi
Bu da 'akıllı telefon' krizi
Mısır ordusu operasyona çıktı
Mısır ordusu operasyona çıktı
Fransa, Filistin devletini tanıyacak
Fransa, Filistin devletini tanıyacak
ABD'de Aç-kapa hükümet
ABD'de Aç-kapa hükümet
ABD ile Rusya arasında Deyr ez Zor krizi
ABD ile Rusya arasında Deyr ez Zor krizi
Filistinlilerin dünya ile iletişimi kesiliyor
Filistinlilerin dünya ile iletişimi kesiliyor
Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı
Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı
İran'da PKK ağzıyla konuşan vekil!
İran'da PKK ağzıyla konuşan vekil!
Putin'in rakipleri belli oldu
Putin'in rakipleri belli oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim