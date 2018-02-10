Çin internet mahkemesi kurdu

Şangay'daki Changning Bölge Halk Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme tarafından ele alınan çevrimiçi ticaret anlaşmazlıkları gibi davalar internet üzerinden görülecek.

Ocak ayında kurulan mahkeme, çevrimiçi alışveriş, hak ihlali anlaşmazlığı ve diğerlerinden oluşan 106 davayı kabul etti. 2014'ten bu yana, Bölge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hüküm verdi.

Çin’de insanlar çevrimiçi alışverişe ve ödemeye yöneldikçe kurulan internet mahkemesi de, siber güvenlik konusunda ve çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümünde bir yargı garantisi sağlayacak.

Çin, geçen yıl Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Zhejiang Eyaletinde ilk internet mahkemesini kurmuştu.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL