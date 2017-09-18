Çin kentlerinde sel sorun olmayacak

Tüm dünyada ve özellikle Asya'da son dönemlerde köyden kente hızlı göç kentlerin birden çok büyümesine yol açtı. Bu durum acil altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Nitekim yağmur mevsimlerinde Hindistan, Nepal, Bangladeş kentlerinin bazılarında sel olayları geçmişe göre çok daha sık görülmeye başladı.

Bu taşkınlar ve kentlerin sular altında kalma olayları sadece gelişmekte olan ülkelerde görülmüyor. Son dönemde ABD'nin Houston kenti de benzer akıbeti yaşadı. Çin'de de 2016'da Wuhan, nanjing ve Tianjin kentleri bu türden sorunlar yaşamıştı. Çin'de mühendisler, bu sorunlara çare bulmak üzere "sünger kent girişimi" başlattı.

Bu plana göre kentsel bölgelerde geçirgen yüzey ve yeşil altyapı sayesinde yağmur suları emilerek yeniden kullanıma sokulacak. Mali kaynak ve de mühendislik becerisi sayesinde 2020 yılında, Çin'in kentsel alanlarının yüzde 80 kadarında yağmur sularının yüzde 70'i emilerek yeniden kullanıma hazırlanması planlanıyor.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL