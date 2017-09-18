Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
106535
ALTIN
146.655
DOLAR
3.4862
STERLİN
4.6981
EURO
4.1597

Çin kentlerinde sel sorun olmayacak

Tüm dünyada ve özellikle Asya'da son dönemlerde köyden kente hızlı göç kentlerin birden çok büyümesine yol açtı. Çin'de mühendisler, bu sorunlara çare bulmak üzere "sünger kent girişimi" başlattı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:05
12 Okunma
Çin kentlerinde sel sorun olmayacak

Tüm dünyada ve özellikle Asya'da son dönemlerde köyden kente hızlı göç kentlerin birden çok büyümesine yol açtı. Bu durum acil altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Nitekim yağmur mevsimlerinde Hindistan, Nepal, Bangladeş kentlerinin bazılarında sel olayları geçmişe göre çok daha sık görülmeye başladı.

Bu taşkınlar ve kentlerin sular altında kalma olayları sadece gelişmekte olan ülkelerde görülmüyor. Son dönemde ABD'nin Houston kenti de benzer akıbeti yaşadı. Çin'de de 2016'da Wuhan, nanjing ve Tianjin kentleri bu türden sorunlar yaşamıştı. Çin'de mühendisler, bu sorunlara çare bulmak üzere "sünger kent girişimi" başlattı.

Bu plana göre kentsel bölgelerde geçirgen yüzey ve yeşil altyapı sayesinde yağmur suları emilerek yeniden kullanıma sokulacak. Mali kaynak ve de mühendislik becerisi sayesinde 2020 yılında, Çin'in kentsel alanlarının yüzde 80 kadarında yağmur sularının yüzde 70'i emilerek yeniden kullanıma hazırlanması planlanıyor.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ÇinSelAsyaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Barzani'ye net tavır
İran'dan Barzani'ye net tavır
Suriye ordusu hızla ilerliyor
Suriye ordusu hızla ilerliyor
'Küresel ısınma Rusya'ya yarıyor'
'Küresel ısınma Rusya'ya yarıyor'
Rumlar pasaport ticareti yapıyor
Rumlar pasaport ticareti yapıyor
NATO'da gözler Rusya'nın üstünde
NATO'da gözler Rusya'nın üstünde
Arakanlılar için 14 bin yeni barınak
Arakanlılar için 14 bin yeni barınak
'Kararlar derhal hayata geçirilsin'
'Kararlar derhal hayata geçirilsin'
Almanya'dan Barzani'nin referandumuna 'hayır'
Almanya'dan Barzani'nin referandumuna 'hayır'
Amerikalılar züğürt!
Amerikalılar züğürt!

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim