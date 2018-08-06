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'Çin'le ticaret savaşının kaybedeni ABD olabilir'

Nobel ödüllü ekonomist Joseph E. Stiglitz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'le girmiş olduğu ticaret savaşını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:23
'Çin'le ticaret savaşının kaybedeni ABD olabilir'

"Eğer tasarruf oranı iç yatırımın gerisinde kalmaya devam ederse, ABD’nin sermaye ithal etmekten ve ticaret açığını sürdürmekten başka bir seçeneği kalmayacaktır. ABD'nin mali açığının geçen yıl başlatılan vergi planı nedeniyle 2020 yılına kadar bir trilyon ABD dolarını aşacağı öngörülürse, mevcut durumun değişmesi olası değildir" diyen Profesör Stiglitz, Başkan Trump'ın Çin'den yapılan ithalat talebini azaltarak ikili ticaret açığını azaltmak yönünde gerçekleştirdiği dar görüşlü eylemlerinin, Renminbi paritesini zayıflatabileceğini söyledi.

Stiglitz şunları söyledi: "Bu durum ABD doları döviz kurunda bir düşüşe yol açacak ve bu da enflasyona yol açacaktır. ABD Hazinesi daha sonra faiz oranlarını yükseltmek için müdahale ederse, daha fazla işsizlik ve daha zayıf yatırımlar meydana gelecek. Bu sonuçların her ikisi de Amerikan halkının gözünde olumsuz bir hava yaratacaktır. Beyaz Saray'ın bakış açısıyla daha da kötüsü, başkanın bu yaklaşımı, Çin'in rekabet gücünü artıracak niteliktedir."

Ünlü ekonomist, mevcut Amerikan politika reçetesinin Çin'in büyüme modelini yabancı yatırım ve ihracattan ziyade iç talebe dayandırdığını teşvik ettiğini söyledi. Aynı zamanda, Çinli liderlerin yerel teknik inovatif ilerlemedeki kararlılığını güçlendirdiğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
StiglitzÇinABDDolarFaizEnflasyonTrump
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