Çin otomotivde ithalat vergilerini düşürecek

Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otomotive uygulanan yüzde 20-25'lik gümrük vergisinin yüzde 15’e düşürüleceği, otomotiv parçalarının gümrük vergilerinde ise yüzde 6’lık indirim yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu tarife indirimleriyle ülkenin dışa açılım, reformların genişletilmesi, otomotiv sektörünün desteklenmesi ve tüketim talebinin karşılanmasının amaçlandığı belirtilirken, düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceği kaydedildi. Açıklamanın Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da yaptığı ticari ve ekonomik müzakerelerden sonra gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu müzakerelerden sonra yayınlanan ortak bildiride Çin’in ABD’nin ticaret açığını azaltmak için daha fazla tarım ve enerji ürünleri ithalatı yapacağı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle iki ülke arasında başlayan ticaret savaşı, tarafların karşılıklı gümrük vergilerini milyar dolarlık tutarlarla artıracağını ilan etmesiyle alevlenmişti.

AA