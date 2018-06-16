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Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı

Türkiye'den bir gün sonra Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çinli ve Pakistanlı Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu

16 Haziran 2018 Cumartesi 06:25
Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli ve Pakistanlı Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Pekin'de bulunan ve kentin dört büyük camisinden biri olan yaklaşık 8 asırlık Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar, Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Pakistan'da bayram

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den farklı olarak bir gün sonra kutlayan Pakistan'da bayram namazı kılındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da vatandaşların bayram namazı için akın ettiği Kral Faysal Cami çevresinde ve camiye çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Bayram namazının ardından, Keşmir, Filistin ve Suriye ile İslam alemindeki diğer sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Namaz ve duaların ardından cami içerisinde bayramlaşma yapıldı. Cami dışında ise çocuklara şeker dağıtılırken yardımseverler de avluda kurulan stantlarda yardım kuruluşlarına bağışlarda bulundu.

Son Güncelleme: 17.06.2018 02:53
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıÇinli MüslümanlarÇin
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