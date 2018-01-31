'Çin ve Rusya en büyük rakibimiz'

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk "Birliğin Duruşması" konuşmasını yapan Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

"Dünya genelinde serseri rejimler, terörist gruplar ve çıkarlarımıza, ekonomimize ve değerlerimize meydan okuyan Çin ve Rusya gibi rakiplerle yüzleşiyoruz" ifadesini kullanan Trump, bu zor dönemde ABD Kongresinden Amerikan ordusuna tam destek vermesini istedi.

'Nükleer silahlarımızı modernize etmeliyiz'

Dünyada caydırıcılığın giderek daha önemli hale geldiğini kaydeden Trump, "Nükleer silahlarımızı yeniden inşa ve modernize etmeliyiz.

Belki gelecekte bir gün ülkeler nükleer silahların ortadan kaldırılması için bir araya gelecek; ancak şu anda o noktada değiliz" değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'la mücadele konusuna da değinen Trump, "Geçen yıl DEAŞ'ı yeryüzünden silmek için müttefiklerimizle çalışma vaadinde bulunmuştum. Bir yıl sonra DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'de bir dönem katillerin elinde olan bölgelerin neredeyse yüzde 100'ünün geri alındığını söylemekten gurur duyuyorum. Hala yapılacak çok iş var. DEAŞ yenilene kadar savaşımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını anımsatan Trump, bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamada birçok ülkenin ABD aleyhinde hareket ettiğini dile getirdi.

Trump, bundan sonra ABD'nin yapacağı dış yardımların Amerikan çıkarlarına uygun hareket eden ülkelere verilmesi noktasında Kongreye çağrıda bulundu.

Kuzey Kore'ye "sert" mesaj

Küba ve Venezuela'daki yönetimleri "sosyalist diktatörlükler" şeklinde tanımlayan Trump, "Ancak hiçbir rejim, kendi halkına Kuzey Kore'nin vahşi diktatörlüğü kadar baskı kurmamıştır" yorumunu yaptı. Kuzey Kore'nin nükleer programının ABD anakarasını tehdit edebileceğini ifade eden Trump, bu ülkeye karşı azami baskı ile kampanya yürüttüklerini vurguladı.

Trump ayrıca, göçmenlerin ABD'ye gelişini ilgilendiren yasalarla ilgili birçok düzenleme vaadinde de bulunduğu konuşmasında 4 adım altında "göçmenlik reformu" gerçekleştireceğini anlattı.

İkinci adım olarak Trump, seçim vaadi olarak da önerdiği ABD ile Meksika arasına duvarın mutlaka örüleceğini ve böylece sınır güvenliğinin sağlanacağını dile getirdi.

Guantanamo kapanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışılan Guantanamo Körfezindeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı.

ABD Kongresinde yaptığı ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Guantanamo'daki tutukevi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Bugün bir sözümü daha tutuyorum. Bakan (James) Mattis'e askeri alıkoyma politikamızı yeniden gözden geçirme ve Guantanamo Körfezindeki tutukevini açık tutma talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladım" ifadelerini kullandı.

DEAŞ ve El Kaide ile mücadelesinde ABD'nin ihtiyaç duyacağı gücü kullanabilmesi için ABD Kongresinin desteğini de talep eden Trump, teröristleri dünyanın her yerinde kovalamaya devam edeceklerini kaydetti.

Önceki Başkan Barack Obama'nın kapatılması için uğraştığı ancak sonuç alamadığı Guantanamo tutukevinde halihazırda 41 tutuklunun bulunduğu biliniyor.