Çin yeni savaş uçağını test etti

Çin Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, yeni savaş uçağının pilotların becerilerini geliştirdiği, gerçek savaşı simüle eden koşullarda yapılan tatbikatların düzenli hale geldiği ifade edildi. Kombine olduğu ifade edilen tatbikatlarda ayrıca J-16 ve J-10C savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi. Açıklamada, “J-20 ve tatbikatlara katılımı, Hava Kuvvetleri’ne Çin’in bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma görevini daha iyi yerine getirmede yardımcı olacak” dendi.

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