Çin’den ABD’ye THAAD eleştirisi

Çin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Fan General Çanglong, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile başkent Pekin'de bir araya geldi. Fan, Washington yönetiminin Tayvan, Güney Çin Denizi ve THAAD’nin Çin’in etrafına kurulması konularındaki yanlış eylemlerinin iki ülke ve ordular arasındaki iş birliği ve karşılıklı güveni olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması konusunda askeri yöntemlerin bir seçenek olamayacağını savunan General Fan, diyalog ve müzakerenin tek etkili yol olduğunu dile getirdi. Fan, tarafların sakinleştirilmesi, barış ve istikrarın korunması ve yarımadanın nükleerden arındırılması konularında ABD ile çalışmayı umduklarını ifade etti. Fan, Çin’in hassas konuların çözümü, farklılıkların ele alınması ve daha fazla iş birliği potansiyeli için ABD ile çalışmak istediğini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da Çin ve ABD arasındaki ilişkileri geliştirme ve iş birliğini derinleştirmenin iki ülkenin ortak arzusu olduğuna işaret ederek iki ülkenin liderlerinin fikir birliğiyle Washington yönetiminin Pekin yönetimi ile yakın iletişim ve iş birliği mekanizmaları ve kanalları kurmayı arzu ettiğini belirtti.



‘ABD, Çin ile savaş halinde’

Öte yandan Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, ABD'nin Çin ile ekonomik savaş halinde olduğunu söyledi. American Prospect'e konuşan Bannon, "Çin ile ekonomik savaş halindeyiz. Çinliler, yaptıklarını söylemekten utanmıyorlar. İki ülkeden biri 25-30 yıl içinde hegemon hale gelecek. Eğer ABD bu yolda tökezlerse hegemon ülke Çin olacak" dedi. Bannon, ABD'nin kazanmaya devam etmesi halinde, ülkenin 5-10 yıl sonra yeniden ayağa kalkamayacak duruma geleceğini de belirtti. Bannon, röportajda Kore yarımadasındaki duruma ilişkin görüşlerini de paylaştı. ABD'li stratejist konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Pekin, Pyongyang'ın nükleer programının durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varabilir. Bu durumda Washington, Kore yarımadasındaki birliklerini geri çeker. Ancak bu, yakın gelecekte mümkün değil.”

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