Çin’den taraflara çağrı

Çin, ABD ve Güney Kore'den Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) konuşlandırmaktan vazgeçmelerini istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin yönetiminin, THAAD'ın Güney Kore'de mevzilendirilmesine karşı çıktığını ve bu konuda tutumunun net olduğunu söyledi. Seul ve Washington yönetimlerini, THAAD'ın yerleştirilmesini bir an önce durdurmaya çağıran Gıng, Çin'in kendi çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri sıkı bir şekilde alacağını dile getirdi.

Gıng, Kore Yarımadası sorununun çözümü ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının diyalog ve müzakere yoluyla yapılması gerektiğini vurguladı. THAAD'ın bazı parçalarının 8 Mart’ta ulaştığı Güney Kore'den geçen hafta yapılan açıklamada, ilgili sistemin kurulumunun başladığı duyurulmuştu.

‘ABD ateşle oynuyor’

Öte yandan Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD jetlerinin bölgede uçmasının ardından ABD'yi bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirmekle suçladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından düzenlenen tatbikat sırasından ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının yarımadada uçmasının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirdiği ileri sürüldü. Açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar öngören ABD politikasına karşı nükleer programa en üst düzeyde hız verileceği bildirildi. Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, yaptığı açıklamada, tartışmalara yol açan Seongju kasabasına kurulumuna başlanan ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin artık operasyonel olduğunu bildirdi.

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