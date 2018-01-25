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Çipras'tan küstah açıklama

Türkiye'nin adalarını işgal eden Yunanistan'ın, ABD ile zıtlaştığımız bir zamanda Türkiye'yi suçlaması manidar bulunuyor. Yunan Başbakan Çipras, "Türkiye agresif bir komşudur" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:17
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Çipras'tan küstah açıklama

2015'te göçmen krizinin tavan yaptığı sırada Türkiye'den Yunanistan'a ve oradan da Avrupa'ya yüz binlerce göçmen geçiş yapmıştı.

Bu gelişme ekonomik krizdeki Atina'nın iflası savuşturmak için uluslararası kreditörlerle 3. kurtarma paketi için müzakere yürüttüğü dönemle çakışmıştı.

2015'in başında iktidara gelen Aleksis Çipras, Yunanistan'ın zor bir döneminde yönetimi ellerine aldıklarını vurgulayarak sadece borç ve göçmen krizi ile değil, aynı zamanda "bazen Ege'de tahmin edilemez saldırgan askeri eylemlerde bulunan agresif bir komşu olan Türkiye ile de uğraştıklarını" söyledi.

NATO müttefikleri olan Yunanistan ve Türkiye, Ege'deki hava sahası, Kıbrıs meselesi ve azınlık hakları gibi konularda anlaşmazlık yaşasa da Ankara ve Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da yapılan ve göçmen akışının hızını kesmeyi amaçlayan anlaşma nedeniyle iş birliği yapıyor.

İnsan hakları örgütlerinin eleştirdiği anlaşmayı 'zor ancak gerekli' diye niteleyen Çipras, Yunanistan'ın binlerce mülteci başvurusunu değerlendirdiği anlaşmanın uygulanması sırasında, uluslararası hukukun ihlal edilmemesinin sağlandığını ve ulusal çıkarların korunduğunu belirtti.

Çipras 'Türkiye'nin göçmen anlaşması konusundaki fikrini değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin bir soruya verdiği cevapta "Aynı zamanda Türkiye'nin bu agresif davranışı karşısında ne yapacağımıza da karar vermeliyiz. Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkelerde yaşayanlar için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg, Türkiye değil. Ancak bizim için hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtinaçiprasABDTürkiyeEge
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