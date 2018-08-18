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CNN, Türkiye'ye yine kin kustu

CNN International sunucusu Becky Anderson canlı yayında Türkiye'de kaos var algısı oluşturarak sokakları hareketlendirme peşine düştü.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:38
CNN, Türkiye'ye yine kin kustu

CNN International Türkiye düşmanı nefret yayınlarına devam ediyor. Geçmişte yaptığı birçok provokatif yayınlarıyla bilinen kanal yine Türkiye'yi hedef aldı.

Becky Anderson'un sunduğu, canlı olarak yayınlanan haber bülteninde İstanbul'a bağlanan sunucu, muhabire vatandaşların durumunu ve ABD ile yaşanan gerilimlerle ilişkili olarak tutumlarını sordu.

İstanbul'daki muhabirden kaos ve sokak hareketleri başladı şeklinde cevaplar bekleyen Anderson, muhabirin "İnsanların bankalara üşüştüklerini söyleyemem, genel olarak sakin karşılıyorlar" cevabını vermesiyle ilk denemesinde istediğini alamadı.

 "Türkiye'de kaos" algısı yaratmaya çalışan CNN International sunucusunun İstanbul'daki muhabire ısrarla aynı soruyu yöneltmesi üzerine muhabir skandal bir cevaba imza attı.

"Tabi böyle zamanlarda insan hayatında derin etkiler olur çocukların geleceğinden endişelenir insan. Ama henüz! hiçbir hareket yok" diyen muhabirin "henüz" vurgusu yapmış olması dikkat çekti.

Yıllardır yaptığı provokatif yayınlarla bilinen CNN International'ın "Türkiye'de şimdilik bir karışıklık yok" mesajıyla, gerçekleşmesi muhtemel sokak olaylarına göz kırpması tepki topladı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CnnTürkiyeKaosBecky Anderson
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