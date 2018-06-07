Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897

Çocuk evliliklerinde azalma

Almanya Adalet Bakanlığı'nın Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da reşit olmayanlar arasındaki evliliklerin sayısında belirgin bir düşüş olduğu kaydedildi

07 Haziran 2018 Perşembe 17:28
Çocuk evliliklerinde azalma

Passauer Neue Presse gazetesinin haberine göre, Yabancılar Kayıt Merkezi'nde Nisan ayı sonu itibarıyla 299 yabancı çocuğun evli olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. İki yıl önce 18 yaş altı evliliklerin rekor sayıya ulaşarak bin 475'i bulduğu kaydedilmişti. Adalet Bakanlığı çocuk yaştaki evliliklerde görülen azalmanın eşlerin yaşlarının ilerlemesine ve ülkeye gelen sığınmacıların sayısındaki düşüşe bağlanabileceğini belirtti.

Temmuz 2016 itibarıyla evli olan 361 çocuğun tamamının 14 yaş altında olduğu tespit edilmişti. Güncel rakamlara göre ise en genç evli çocukların yaşları 14 ila 16 arasında. Reşit olmayanlar arasında evlilik en fazla Suriyeliler arasında görülse de, iki yıl önce 664 olan evli Suriyeli çocuk sayısının 85'e düştüğü belirtildi.

Bulgar vatandaşları arasında ise çocuk evlilikleri 2016 temmuzundan bu yana 65'ten 84'e çıktı. Bulgarları 23 evlilikle Yunanistan vatandaşları, onları da 21 evlilikle Romanya vatandaşları takip etti. Reşit olmayan Alman vatandaşlarının yaptıkları evliliklere ilişkin ise hükümetin elinde henüz bir veri bulunmuyor.

AfD milletvekili Stefan Keuter, bu düşüşten duyduğu memnuniyeti ifade ederek son verilere göre 14 yaş altı çocuklar arasında evlilik görülmemesini "sevindirici” olarak nitelendirdi. AfD'li milletvekili diğer yandan iki yıl önce 361 14 yaş altı çocuğun evli olarak kayıtlara geçtğini hatırlatarak bu derece radikal bir düşüşün "şüphe verici” olduğunu ifade etti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol üretimi 2017'de düştü
Petrol üretimi 2017'de düştü
İran çöküşe hazırlık yapıyor
İran çöküşe hazırlık yapıyor
Pasifik'te ortak tatbikat
Pasifik'te ortak tatbikat
Lavlar denizi doldurdu
Lavlar denizi doldurdu
BM'den Suudi Arabistan'a suçlama
BM'den Suudi Arabistan'a suçlama
Afganistan hükümetinden ateşkes kararı
Afganistan hükümetinden ateşkes kararı
Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti
Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti
Bağdat'ta bombalı saldırı
Bağdat'ta bombalı saldırı
Kim deneme sahasındaki platformu söktü
Kim deneme sahasındaki platformu söktü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim