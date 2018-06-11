Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96661
ALTIN
188.909
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0467
EURO
5.3211

Çocuk işçi sayısı alarm veriyor

Dünyada 152 milyon çocuk, okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 73 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:51
Çocuk işçi sayısı alarm veriyor

Birleşm Milletler'in (BM), çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilan ettiği 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde mevcut çocuk işçi sayısı ve çalışma koşulları endişe veriyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kasım 2017 raporuna göre, en az gelişmiş ülkelerde neredeyse her 4 çocuktan biri sağlık ve gelişimlerini kötü etkileyen işlere gitmek durumunda kalıyor.

ILO'nun 2017 yılı raporuna göre, 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Çocuk işçi sayısı her geçen yıl azalsa da 2012-2016 dönemindeki düşüşün önceki dönemlere göre daha az olması dikkati çekiyor.

Tehlikeli işlerde çalışıyorlar

152 milyon çocuğun 73 milyonu tehlike arz eden işler yapıyor. Dünyadaki her 10 çocuktan biri işçiyken, bunların 64 milyonu kız, 88 milyonu erkeklerden oluşuyor. Çocuk işçilerin yüzde 70.9'u tarım, yüzde 17.2'si hizmet sektöründe çalışırken, yüzde 11.9'u da sanayi sektöründe çalışıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre en fazla çocuk işçi Afrika'da bulunuyor.

Çocuk işçilerin 72.1 milyonunu barındıran Afrika'da 31.5 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor. Dünyadaki çocuk işçiliği trendinde azalma görülen 2012-2016 döneminde, Afrika'daki çocuk işçi sayısındaki yükseliş endişeleri artırıyor. Afrika'dan sonra en fazla çocuk işçinin bulunduğu bölge olan Asya Pasifik'te 62 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Çatışmalardan etkilenen ülkeler, sükunetin hakim olduğu bölgelere göre yüzde 77 daha fazla çocuk işçi barındırıyor.

Rapora göre, çocuk işçi sayısı düşük gelirli ülkelerde daha yaygın olsa da yüksek gelire sahip ülkelerde de çocuk iş gücü ciddi bir sorun teşkil ediyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.06.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
çocukDünyaçocuk Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Kabil'de kanlı intihar saldırısı
Kabil'de kanlı intihar saldırısı
Merkel 'Avrupa dağılabilir' dedi
Merkel 'Avrupa dağılabilir' dedi
İsrail'den İran'a yardım eli!
İsrail'den İran'a yardım eli!
Suriye'de işbirliği önemli
Suriye'de işbirliği önemli
'Rafsancani'nin ölümü şüpheli'
'Rafsancani'nin ölümü şüpheli'
Yağış ve fırtına Almanya'yı vurdu
Yağış ve fırtına Almanya'yı vurdu
Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı
İran ile Rusya nükleeri görüşecek
İran ile Rusya nükleeri görüşecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim