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Cumhurbaşkanı canlı yayında konuşurken Saray'a roket attılar

Terör bayramda da Afganistan'ın yakasını bırakmadı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani canlı yayında konuşurken Saray'a 2 roket atıldı. 2 polisin hafif yaralandığı olay sonrası 3 terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

21 Ağustos 2018 Salı 12:36
Cumhurbaşkanı canlı yayında konuşurken Saray'a roket attılar

Roketler arka arkaya sarayı vurdu.

Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrılarına rağmen, bu sabah Afganistan başkanlık binasına roket fırlattı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken patlama sesleri duyuldu.

Eşref Gani, "Roket saldırılarıyla Afgan halkını baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

Yetkililer, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na isabet ettiğini, 2 polisin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Taliban teröristlerinin saklandığı eve Afgan güvenlik güçleri tarafından helikopter destekli operasyon yapıldı.

Polis çıkan çatışmada 3 teröristi de öldürdü.

Taliban geçtiğimiz günlerde çoğu güvenlik görevlisi 170 kişiyi kaçırmıştı.

Rehinelerden 150'si kurtarıldı, 20'si hala Taliban'ın elinde.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.08.2018 23:44
Anahtar Kelimeler:
Eşref GaniAfganistanCumhurbaşkanı
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