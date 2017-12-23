Danimarka'da cami sayısı arttı

Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Lene Kühle ile asistanı Malik Larsen, ülkede cami sayısına ilişkin araştırma yaptı.

Buna göre, 2006'daki araştırmada 115 olarak tespit edilen cami sayısının bu yıl itibarıyla 170'e yükseldiği belirlendi. Araştırma, Liberal Parti Venstre, Sosyal Demokrat Parti, aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi ve Muhafazakar Halk Partisinin, 2006'daki araştırmanın güncellenmesini istemesi üzerine yapıldı.

Cami sayısındaki bu değişikliğin nedeni ise ülkede Müslüman nüfusun artışıyla açıklandı. Danimarka'da 5,7 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 7'sinin Müslüman olduğu tahmin edilirken vatandaşların hangi dine mensup oldukları yasalar gereği kayıt altına alınmıyor.

Eski fabrika binalarının dönüştürülerek cami olarak kullanıldığı Danimarka'da, temelden inşa edilen ilk Türk camisi Hedehusene Fetih Camisi 2014'te ibadete açılmıştı.

AA