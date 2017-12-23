Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Danimarka'da cami sayısı arttı

Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Kühle'nin yaptığı araştırmaya göre, 2006'da 115 caminin bulunduğu ülkede 2017 itibarıyla bu sayı 170 oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:07
18 Okunma
Danimarka'da cami sayısı arttı

Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Lene Kühle ile asistanı Malik Larsen, ülkede cami sayısına ilişkin araştırma yaptı.

Buna göre, 2006'daki araştırmada 115 olarak tespit edilen cami sayısının bu yıl itibarıyla 170'e yükseldiği belirlendi. Araştırma, Liberal Parti Venstre, Sosyal Demokrat Parti, aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi ve Muhafazakar Halk Partisinin, 2006'daki araştırmanın güncellenmesini istemesi üzerine yapıldı.

Cami sayısındaki bu değişikliğin nedeni ise ülkede Müslüman nüfusun artışıyla açıklandı. Danimarka'da 5,7 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 7'sinin Müslüman olduğu tahmin edilirken vatandaşların hangi dine mensup oldukları yasalar gereği kayıt altına alınmıyor.

Eski fabrika binalarının dönüştürülerek cami olarak kullanıldığı Danimarka'da, temelden inşa edilen ilk Türk camisi Hedehusene Fetih Camisi 2014'te ibadete açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaCami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail UNESCO'dan çekilecek
İsrail UNESCO'dan çekilecek
ABD'den Ukrayna hamlesi
ABD'den Ukrayna hamlesi
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Çiftlik Bank'a suç duyurusu
Çiftlik Bank'a suç duyurusu

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim