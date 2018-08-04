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Danimarka’da peçeye ilk ceza kesildi

Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren 'Örtünme Yasası' kapsamında kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için ilk ihlal cezası verildi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
Danimarka’da peçeye ilk ceza kesildi

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Sjaelland’da bulunan Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde, peçeli bir kadın ile bir başka kadın arasında kavga çıktı. Kavgadan dolayı her iki kadına 3’er bin kron (2 bin 370 TL) ceza kesilirken, peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) ceza kesildi. Kuzey Sjaelland Polis Sözcüsü David Borchersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peçeli kadının 28 yaşında ve Danimarka vatandaşı olduğunu ve kamusal alanda peçe yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle  bin kron (790 lira) para cezası uygulanacağını söyledi.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti. Danimarka’da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklandı. Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek. Avrupa genelinde bin 500'den fazla peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.
DIŞ HABERLER

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