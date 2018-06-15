Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Darbe çağrısı yapan vekile soruşturma

Yunan Parlamentosu’nda, hükümetin Makedonya ile anlaşmaya varması gerekçesi ile darbe çağrısında bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis hakkında soruşturma başlatıldı.

15 Haziran 2018 Cuma 20:22
Darbe çağrısı yapan vekile soruşturma

Yunan Parlamentosu’nda, hükümetin Makedonya ile anlaşmaya varması gerekçesi ile darbe çağrısında bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis hakkında soruşturma başlatıldı.

Yunan Parlamentosu’nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Makedon hükümeti ile Makedonya’nın yeni ismi konusunda anlaşması gerekçesi ile Yunan ordusuna darbe çağrıda bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis hakkında soruşturma başlatıldı.

Çipras hükümetinin Makedonya isim anlaşmazlığı konusunda vardığı anlaşmaya karşı çıkan Yeni Demokrasi Partisi gensoru önergesi sunmuştu. Gensoru önerisi görüşmelerinde söz alan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis Makedonya konusunda Çipras hükümetin, vatanı satmakla itham etmişti.

“Kellelerinizi prespes’e gitsin”

Var olan hükümetin milletin çıkarlarına hizmet etmediğini söyleyen Barbarusis, “Ordudan andına sahip çıkmasını Başbakan Aleksis Çipras’ı, Savunma Bakanı Panos Kamenos’u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u tutuklamaları çağrısında bulunuyorum bu vatan hainliğini önlemelerini talep ediyorum” dedi.

Yunanistan ve Makedonya arasında imzalanacak anlaşmanın gerçekleşeceği Prespes şehrine atıfta bulunan Barbarusis, “Kellelerinizi Prespes’e gitsin” ifadelerini kullandı.

Barbarusis’un konuşmasının ardından parlamentoda tansiyon yükseldi. Konstantinos Barbarusis aleyhinde Atina savcısı vatan hainliği suçu ile soruşturma başlatıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos ise yaşanan olaylar hakkında, “Hiç kimsenin Yunan Silahlı Kuvvetlerinin demokrasiye olan saygısına gölge düşürmesine izin vermeyiz” şeklinde açıklamada bulundu.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı
Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı
Belçika'dan mülteci ayrımı
Belçika'dan mülteci ayrımı
Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor
Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor
Gurbetçiler sandık başında
Gurbetçiler sandık başında
Bayram kana bulandı: 20 ölü
Bayram kana bulandı: 20 ölü
Gaz savaşında TANAP hamlesi
Gaz savaşında TANAP hamlesi
AB'ye 185 milyar avro'luk fatura
AB'ye 185 milyar avro'luk fatura
Alman ihracatçısı tedirgin
Alman ihracatçısı tedirgin
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim