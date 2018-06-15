Darbe çağrısı yapan vekile soruşturma

Yunan Parlamentosu’nda, hükümetin Makedonya ile anlaşmaya varması gerekçesi ile darbe çağrısında bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis hakkında soruşturma başlatıldı.

Yunan Parlamentosu’nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Makedon hükümeti ile Makedonya’nın yeni ismi konusunda anlaşması gerekçesi ile Yunan ordusuna darbe çağrıda bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis hakkında soruşturma başlatıldı.

Çipras hükümetinin Makedonya isim anlaşmazlığı konusunda vardığı anlaşmaya karşı çıkan Yeni Demokrasi Partisi gensoru önergesi sunmuştu. Gensoru önerisi görüşmelerinde söz alan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstantinos Barbarusis Makedonya konusunda Çipras hükümetin, vatanı satmakla itham etmişti.

“Kellelerinizi prespes’e gitsin”

Var olan hükümetin milletin çıkarlarına hizmet etmediğini söyleyen Barbarusis, “Ordudan andına sahip çıkmasını Başbakan Aleksis Çipras’ı, Savunma Bakanı Panos Kamenos’u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u tutuklamaları çağrısında bulunuyorum bu vatan hainliğini önlemelerini talep ediyorum” dedi.

Yunanistan ve Makedonya arasında imzalanacak anlaşmanın gerçekleşeceği Prespes şehrine atıfta bulunan Barbarusis, “Kellelerinizi Prespes’e gitsin” ifadelerini kullandı.

Barbarusis’un konuşmasının ardından parlamentoda tansiyon yükseldi. Konstantinos Barbarusis aleyhinde Atina savcısı vatan hainliği suçu ile soruşturma başlatıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos ise yaşanan olaylar hakkında, “Hiç kimsenin Yunan Silahlı Kuvvetlerinin demokrasiye olan saygısına gölge düşürmesine izin vermeyiz” şeklinde açıklamada bulundu.

İHA