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Darbeci Müşerref'in adaylığına ret

Pakistan'da 1999'da yönetimi darbe yaparak ele geçiren eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in milletvekili adaylığı başvurusu Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi

19 Haziran 2018 Salı 18:28
Darbeci Müşerref'in adaylığına ret

Seçim Kurulu yetkilileri, Tüm Pakistan Müslüman Ligi Partisi (APML) tarafından ülkenin kuzeyindeki Çitral kentinden milletvekili adayı gösterilen Müşerref'in başvurusunu kabul etmedi. Ret kararı, Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından adaylık başvurusuna verilen şartlı iznin kaldırılmasının ardından alındı.

Şartlı izin, Dubai'de yaşayan Müşerref'in duruşmaya katılmamasının ardından kaldırıldı. Müşerref'in kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Reddedilen adaylıklarla ilgili başvurular, 22-27 Haziran'da yapılacak. Geçici aday listesi 28 Haziran'da, kesinleşmiş aday listesi ise 30 Haziran'da açıklanacak.

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