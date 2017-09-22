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DEAŞ çıkıyor, Peşmerge yerleşiyor

Irak'ın 3 yıl önce yüzde 49'unu ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın denetiminde ülkenin sadece yüzde 3'lük bölümü kaldı. Ancak DEAŞ'ın terkettiği toprakların önemli bir bölümü Peşmergenin eline geçti.

22 Eylül 2017 Cuma 16:38
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DEAŞ çıkıyor, Peşmerge yerleşiyor

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren terör örgütü DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrol sağlamıştı. DEAŞ, bu kentleri ele geçirdikten sonra hedefinin Bağdat olduğunu açıklamıştı.

O dönem Bağdat il sınırlarına kadar ilerleyen DEAŞ'ın halihazırda elinde Salahaddin'e bağlı Şirgat ile Enbar'ın batısında yer alan Rava, Ane ve Kaim bölgeleri bulunuyor. 

Tarım kenti Havice'ye operasyon

Irak gündemini son günlerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referandum meşgul ederken, Başbakanı Haydar el-İbadi, Sünni Arapların yaşadığı Kerkük'ün güney batısında yer alan ve ülkenin ikinci tarım ilçesi olarak bilinen Havice'yi kurtarma operasyonunun ordu, çevik kuvvet, federal polis ve Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından başlatıldığını duyurdu.

Iraklı Güvenlik ve terör uzmanı emekli General Abdulkerim Halaf, "Havice operasyonunun ilk aşaması Şirgat'ın doğusunu kurtarmaktır. Bununla DEAŞ'ın Dilce Nehri kenarındaki varlığının azaltılması amaçlanıyor” dedi.

DEAŞ'ın Telafer'den sonra ülkedeki varlık oranına ilişkin konuşan Iraklı emekli General Halaf, "Irak'ta DEAŞ'ın varlığı yüzde 3'e geriledi." dedi.

Örgütün Irakta hakimiyetini koruduğu bir başka bölge ise Enbar'ın batısında Irak-Suriye sınırında yer alan 200 bin nüfuslu Kaim, Ane ve Rava bölgeleri olarak biliniyor.

Iraklı güçlerin 2 gün önce  Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattıkları operasyon devam ediyor. DEAŞ'ın özellikle Irak'ın kuzeyinde boşalttığı bölgelere Peşmerge güçleri yerleşiyor.

Bir milyon asker görevde

Irak hükümeti ve koalisyon güçlerinin desteğiyle DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda ordudan yaklaşık 870 bin ve Haşdi Şabi'den de 120 bin asker kullandığı ifade ediliyor.  Binlerce askerini söz konusu operasyonlarda kaybeden Irak'ta ülkenin kuzey ve batısından yaklaşık 5 milyon sivil de yerinden edilerek, iç göçmen durumuna düştü.

Irak Planlama Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Irak DEAŞ'la mücadele sürecinde en az 100 milyar dolar harcadı. Terör örgütü DEAŞ'la mücadele de yaklaşık 100 bin kadının dul, 500 bin civarında çocuğun ise yetim kaldığı kaydedildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IrakDeaşışidPeşmergeMusulTelafer
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