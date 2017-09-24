DEAŞ, DSG’ye dokunmuyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Facebook sayfasından, DEAŞ’ın Deyr ez Zor’un kuzeyinde konuşlandığı bölgelerin havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerinin Fırat nehrinin sol kıyısı üzerinden DEAŞ mevzilerinden herhangi bir engelle karşılaşmadan Deyr ez Zor’a doğru ilerlediği aktarıldı. Bakanlığın açıklamasında, “8-12 Eylül 2017 döneminde havadan çekilen fotoğraflarla DEAŞ birliklerinin mevzilendiği bölgelerde ABD özel kuvvetlerinin kullandığı çok sayıda Hummer zırhlı araçları tespit edildi” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca fotoğraflarda ABD özel kuvvetlerinin daha önce DEAŞ militanlarının bulunduğu bölgelere konuşlandığının net olarak görüldüğü, bu mevzilerin etraflarında çatışmaların veya koalisyonun hava saldırısının yapıldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi: “ABD kuvvetlerinin dayanak noktalarının DEAŞ’ın şu anda mevzilendiği bölgelerde bulunuyor olmasına rağmen söz konusu noktaların korunduğuna dair herhangi bir emare yok. Bu durum, orada bulunan tüm ABD askerlerinin teröristlerin kontrolündeki bölgelerde kendilerini tamamen güvende hissettiklerini gösteriyor.”

Lavrov: ABD'nin farklı amaçları olabilir



Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de terör yanlılarını imha etmekten farklı amaçları olma ihtimalini dışlamadığını belirtti. Rus NTV televizyonuna konuşan Lavrov, "Suriye konusunda (Rusya ile ABD arasında) ilgili kanallar üzerinden çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar sonuç veriyor. ABD'li askerlerin arasında da profesyonel olanlar var, onların da her şeyi çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Suriye'de farklı amaçlara gelince, IŞİD ve onunla birlikte Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) bozguna uğratıldıktan sonra Suriye'de kimin hangi amaçları olduğu ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.



Rus diplomat, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dâhil olmak üzere ABD'li meslektaşlarımız, Suriye'de terör yanlılarını imha etmekten başka herhangi bir amaçları olmadığını ant içercesine söylüyor. Söylediklerim gerçekleştikten sonra bunun böyle olup olmadığı veya ABD'nin bizim şimdilik bilmediğimiz hangi politik hedeflerin peşinde olduğu, netlik kazanacak" diye konuştu.

'Bir PKK devletçiği kurulmasına izin vermeyeceğiz'



Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinde terörle mücadele bahanesi adı altında PKK devletçiği kurulmasının planlandığı belirtildi. Suriye'yi devletçiklere bölmek isteyen projenin durdurulması için Türkiye'den destek beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Asırlardır ecdadımızdan miras kalan topraklarımızı dünya terör listesinde adı geçen PKK'nın uzantısı PYD-YPG terör örgütleri ile aralarında bir fark bulunmayan DEAŞ terör örgütüne asla teslim etmeyeceğiz ve topraklarımızda bulunmalarını kabul edemeyiz. Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle bir Kürt devletçiği kurulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nden, PYD-YPG terör örgütlerinin daha fazla topraklarımızda ilerlememesi için müdahale etmesini ve topraklarımızı işgalden kurtarmasını talep ediyoruz. Biz tüm imkanlarımızı ve ÖSO birlikleri arasında bulunan savaşçı evlatlarımızı Türkiye'nin emrine vermeye hazırız. Yeter ki bölgelerimiz PYD-YPG teröristlerinin işgalinden kurtarılsın."

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