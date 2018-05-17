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Denizaltıları inanılmaz  hızlı ve sessiz

Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Christophe Prazuck, modern Rus denizaltıların 'inanılmaz hızlı ve sessiz' olduğunu belirtti

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:45
Denizaltıları inanılmaz  hızlı ve sessiz

ABD’nin başkenti Washington’daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde konuşan Prazuck, “Rus denizaltılar modern, inanılmaz hızlı ve sessiz” dedi. Fransız amiral ayrıca Çin savaş gemisi sayısındaki ani artışa da dikkat çekti.

Çin’in sadece son 4 yıl içinde 80 yeni savaş gemisini hizmete soktuğunu belirten Prazuck, bu sayının Fransa’nın elindeki toplam savaş gemi sayısına eşit olduğunu kaydetti. Çin’in ayrıca kendi uçak gemisini inşa ettiğini hatırlatan Prazuck, “Tüm bunlar, Fransa ve diğer NATO ülkelerin filolarının dünyadaki lider konumu garanti edemeyeceğini gösteriyor” dedi.
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