Dera’da DEAŞ lideri öldürüldü

El Şayara köyünde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda aralarında DEAŞ lideri Ebu Valid el Masri dahil onlarca terörist öldürüldü. Dera'daki Sputnik muhabiri, Suriye ordusunun önceki gün Dera'daki El Şayara köyündeki operasyonla onlarca teröristi öldürdüğünü aktardı. Operasyonda DEAŞ lideri Ebu Valid el Masri de öldürüldü. Suriye ordusuna karşı kullanılmaya çalışılan patlayıcı yüklü araçlar imha edildi.

Teröristlere ait mühimmatlar, bomba ve ABD yapımı tanksavar sistemi TOW ele geçirildi. El Kuneytra vilayetindeki Jubata El Haşab köyünde militanlar, varılan anlaşmalar çerçevesinde ağır ve orta tesirli silahlarını bırakmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, teslim edilen silahlar arasında 1 tank, füze fırlatma rampası, 2 zırhlı araç, 3 adet 14.5 milimetrelik makineli tüfekli araç, Şilka kundağı motorlu uçaksavar sistemi, farklı kalibrelerde havan topları, el yapımı bomba ve mühimmat olduğunu söyledi.