Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deyr ez-Zor’a taarruz yolu açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Rus Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle bu sabaha karşı Suriye’nin Humus bölgesindeki el Suhna kasabasını tamamen kurtardıklarını ve böylelikle Deyr ez-Zor kentinin kuşatmasının delinmesinin mümkün olduğunu açıkladı

Bu haber kez okundu.

Deyr ez-Zor’a taarruz yolu açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "13 Ağustos 2017'de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, hükümete bağlı güçlerin ve onlara destek veren milis birliklerinin ortak eylemleri sunucunda Humus bölgesinin doğusundaki el Suhna kasabası IŞİD militanlarından tamamen kurtarıldı" denildi. Açıklamada ayrıca, "El Suhna'nın IŞİD teröristlerinden kurtarılmasıyla, Suriye hükümet güçlerinin Deyr ez-Zor kentine doğru taarruza geçmesinin ve kuşatmayı delmesinin yolu açılmış oldu" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, el Suhna kasabasının kontrolünün yerel saatle sabah 07.00 sularında tamamen ele geçirildiğini açıkladı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Deyr Ez-Zor’a Taarruz Yolu AçıldıRusya Savunma BakanlığıSuriye Ordusunun Rus Hava KuvvetleriHumusKasabaKentKusatma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100