Deyr ez-Zor’a taarruz yolu açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "13 Ağustos 2017'de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, hükümete bağlı güçlerin ve onlara destek veren milis birliklerinin ortak eylemleri sunucunda Humus bölgesinin doğusundaki el Suhna kasabası IŞİD militanlarından tamamen kurtarıldı" denildi. Açıklamada ayrıca, "El Suhna'nın IŞİD teröristlerinden kurtarılmasıyla, Suriye hükümet güçlerinin Deyr ez-Zor kentine doğru taarruza geçmesinin ve kuşatmayı delmesinin yolu açılmış oldu" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, el Suhna kasabasının kontrolünün yerel saatle sabah 07.00 sularında tamamen ele geçirildiğini açıkladı.