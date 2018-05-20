Djukanovic yemin ederek göreve başladı

Karadağ'da 15 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Milo Djukanovic, yemin töreniyle görevini Filip Vujanovic’den devraldı. Cetinje şehrindeki yemin törenine, hükümet ve meclis üyelerinin yanı sıra Karadağ'ın eski cumhurbaşkanları, başbakanları, meclis başkanları, ülkedeki dini grupların temsilcileri, üniversitelerin rektörleri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Görevini Karadağ vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda yerine getireceğini söyleyen Djukanovic, şerefi üzerine yemin ederek, "Cumhurbaşkanlığım süresince kendimi, Karadağ'ın bağımsızlığı ve egemenliğini korumaya, ülkemi hukukun üstünlüğü üzerine kurulmuş demokratik bir ülke olarak tanıtmaya adayacağım." dedi. Djukanovic, 15 Nisan'da yapılan ve 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak, 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme hakkına sahip oldu.

AA