Drone'lar postacılık yapacak

Da Vinci Enstitüsü Direktörü ve Google gelecek bilimcisi (fütürist) Thomas Frey, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlediği Futuristanbul etkinliğinde gelecek hakkında öngörülerini paylaştı.

Frey, drone’ların ilerleyen yıllarda insanlığa daha nitelikli hizmet vereceğini belirterek, “Yakın bir gelecekte İstanbul dahil büyük şehirlerde 50 bin drone uçacak ve yüzden fazla alanda insanların hayatına değecek” dedi. Frey, “Ben 2023’e kadar 2 milyar işin ortadan kaldırılacağını söylemiştim. Bunu 2 milyar kişi işsiz kalacak demek için söylemedim. İnsanları uyandırmak için söyledim. İnşaatlarda kullanılan su terazisi artık mobil aplikasyonlarla indirilebiliyor.

Artık ustalara olan ihtiyacımız azalıyor” örneğini verdi.

Frey şöyle devam etti: “Kurye, ambulans şoförü, polis, ev taşıyıcılar… Bu meslekleri gelecekte drone’lara kaptıracağız ama drone komuta merkezi görevlileri, veri analistleri ve buna benzer yeni iş tanımları çıkacak. Drone taksiler geçen hafta Dubai’de devreye girdi. 2030-2032’de muhtemelen dünyada 1 milyon drone aktif olarak insanlara hizmet veriyor olacak. Burada drone olarak bahsettiğim şeyler sürücüsüz araçlar ve insan müdahalesi gerektirmeyen uçan araçlar.”

Öte yandan Thomas Frey, “Işınlanma teknolojisi için 100 yıl kadar beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın moleküllerinin ayrılıp yeniden birleştirilmesi için birçok teknolojide uzman bilim insanlarının ortak çalışması gerekiyor ve bu çok kısa vadede mümkün görünmüyor. İnsanlık olarak ışınlanma için 100 yıl beklememiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ