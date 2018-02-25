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DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'

Suriye ordusunun, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile vardıkları bir anlaşma doğrultusunda ülkenin kuzeyindeki Menbiç’e gireceği iddia edildi.

25 Şubat 2018 Pazar 17:46
DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'

Suriye güvenlik güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak, Sputnik’e demecinde, "Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep’in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç’e girecek" dedi.

 Menbiç, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

PYD/YPG denetimindeki Afrin yönetimi, Türkiye'nin harekatına karşı Suriye ordusunu sınırlarını korumak için davet etmişti. Bunun ardından Suriye ordusunun saflarında savaşan bazı grupların PYD/YPG'ye destek vermek için Afrin’e girdiği haberleri gelmişti.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç ise Ağustos 2017'de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG tarafından DEAŞ’tan alınmıştı. Menbiç o zamandan beri DSG’nin denetiminde.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok Türk yetkili, Afrin’deki operasyonun Menbiç'e genişletilebileceğini ve burasının ‘terör unsurlarından arındıracağını’ söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeMenbiçAfrinTSKSuriye OrdusuTürkiyeDSG
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