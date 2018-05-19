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Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a el attı

Dünya Bankası'nın el attığı ülke, iflah olmamıştır

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:50
Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a el attı

Şimdi de, Özbekistan'a el attı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile yaptığı görüşmelerin ardından Dünya Bankası’nın Özbekistan’a 940 milyon dolarlık kredi ayırmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Dünya Bankası Özbekistan Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile yaptığı görüşmelerin ardından Dünya Bankası’nın Özbekistan’a 940 milyon dolarlık kredi ayırmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Açıklamaya göre, söz konusu kredi ülkedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılması, ülkede meyve ve sebze üretiminin geliştirilmesi, acil sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mali danışmanlık alanlarındaki 4 yeni projeyi finanse etmek için kullanılacak. Açıklamaya göre, Dünya Bankası-Özbekistan arasında iş birliğinin öncelikli yönlerini belirleyen karşılıklı anlayış memorandumuyla Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile de Özbekistan arasında Danışmanlık Hizmetleri anlaşması imzalandı. Bu kredinin ardından Dünya Bankası'nın Özbekistan'daki projelere sağladığı toplam kredi hacmi 2,8 milyar dolara ulaştı.
DIŞ HABERLER

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