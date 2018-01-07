Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957

Dünya gerçekten çikolatasız mı kalacak!

Çikolata severler iklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içerisinde dünyada çikolata tükeneceği haberiyle sarsıldı. Araştırmacılar çıkan haberler üzerine, kakao bitkisinin henüz tükenmekte olmadığını belirtirken iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti

07 Ocak 2018 Pazar 17:30
84 Okunma
Dünya gerçekten çikolatasız mı kalacak!

Yeni yıla henüz yeni adım attığımız şu günlerde çikolata severler iklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içerisinde dünyada çikolata tükeneceği haberiyle sarsıldı. Bu haber sosyal medyada hızla yayıldı ve çikolata düşkünleri gelecekteki çikolata stokları için endişe duymaya başladılar. Haber üzerinde “Gezegenimizi kurtarın. Çikolatalı olan bir tek o” yazılı tişört ve kupalar dört bir yanı sardı.

Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor? Bilim insanları bu soruya “hayır” diyor. Çikolatanın 40 yıl içerisinde tükeneceği haberi ilk olarak Business Insider’da çıktı.

 Buradaki makalede çikolatanın kaynağı olan kakao bitkisinin “daha yüksek sıcaklıklar ve kuru havalar sebebiyle 2050 senesine kadar tükenmeye mahkum” olduğu tahminine yer verilmişti. Makalede ayrıca Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den bilim insanlarının çikolata üreticisi Mars ile “hasadı kurtarmak için çok geç olmadan” işbirliği yaptığı da yazılmıştı.

Ancak Berkeley’deki araştırmacılar, kakao bitkisinin henüz tükenmekte olmadığını belirtiyor. Berkeley’in bilim araştırmaları konusunda basınla iletişimi sağlayan yöneticisi Megan Hochstrasser, “Maalesef ki kakao projemize basının ilgisini çeken orijinal makalede doğru olmayan bilgiler mevcut” dedi.

 Mantar hastalığı kakao bitkilerini etkiliyor

Business Insider’da yer alan haberde Berkeley’deki bilim insanları Mars markası ile ortak bir proje yürütüyor.

Ancak bu projenin amacı daha yüksek sıcaklıklarda yaşayabilecek kakao bitkisi yaratmak değil, bu bitkilerin viral hastalıklara ve mantarlara karşı direncini yükseltmek.

Onlarca yıldır Güney Amerika’da salgın olan mantar hastalığı kakao bitkilerini etkiliyor. Hochstrasser, CRISPR isimli gen düzenleme yöntemiyle kakaoların DNA’larını ayarlayarak kakao bitkilerini hastalıklara karşı daha dirençli kılmayı amaçladıklarını söyledi.

İklim değişikliği ve çikolata

Business Insider’da yayınlanan makalede Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Bu araştırmaya göre iklim değişikliği konusunda bir eylem alınmazsa dünyanın öncü çikolata üretici ülkeleri Fildişi Sahili ve Gana’daki hava sıcaklıklarının 2050 yılına kadar 2.1 santigrat derece artabileceğini ve bu sebepten kakao bitkisini ekip biçmenin mümkün olmayabileceği belirtiliyor. Berkeley’deki bilim insanları iklim değişikliğinin başka mahsullerle birlikte kakaoyu da tehdit ettiği konusunda hemfikir.

Korkulacak bir durum yok

Kakaonun büyük bir bölümü Batı Afrika’da üretiliyor ve artan hava sıcaklıkları kakao üretiminde kullanılabilecek arazilerin azalmasına sebep oluyor.

Bilim insanları bu durumun da “hastalığın yayılmasını hızlandırabileceğini” ancak bunun kakao bitkisinin tükenme noktasına getirecek bir düzeyde olmadığını belirtiyor. Dünyadaki çikolata arzının yarısından fazlası Fildişi Sahili ile Gana’da yetiştiriliyor. Ancak kakao aynı zamanda Karayipler, Hindistan ve Avustralya’da da üretiliyor.

Yani en sevdiğimiz şekerlemeye henüz veda etmeyeceğiz, ancak hem hayatta kalabilmek hem de zevk için tükettiğimiz diğer mahsullerde olduğu gibi, artan sıcaklık değerleri kakao üretimine de yardımcı olmuyor.
DIŞ HABERLER / DW

Anahtar Kelimeler:
çikolataIklimDünyaKakoTükenmekteOlumsuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de seçim günü
KKTC'de seçim günü
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...
ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...
'Bu dava siyasi bir kumpas'
'Bu dava siyasi bir kumpas'
Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi
Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi
Avrupa'da fırtına alarmı
Avrupa'da fırtına alarmı
Suriye'de Rus üssüne saldırı
Suriye'de Rus üssüne saldırı
Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam
Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam
Batı'nın Küba oyunu bitmez
Batı'nın Küba oyunu bitmez

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim