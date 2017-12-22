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Dünya nüfusunun yüzde 82’si ABD'nin Kudüs kararına karşı

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına BM Genel Kurulu oylamasında karşı çıkan 128 ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 82’sini oluşturuyor.

22 Aralık 2017 Cuma 13:13
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Dünya nüfusunun yüzde 82’si ABD'nin Kudüs kararına karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’e ilişkin kararının İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tepkiyle karşılanması, 21 Aralık'ta BM Genel Kurulu’nda ezici üstünlüğe ulaşan bir destekle tepki görmüştü.

 ABD yönetiminin tüm tehditlerine rağmen BM’deki oylamada karşı cephesinde yer alan ülkelerin nüfusu, devletlerin sayısına kıyaslandığı çok daha ağırlıklı bir durum oluşturuyor.

ABD’nin kararına karşı çıkan, BM kararının kabul edilmesine “evet” diyen 128 ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 6 milyar 187 milyonu buluyor.

Bu rakam, yeryüzündeki toplam 7.5 milyarlık nüfusun yüzde 82.5'ini oluşturuyor. Trump’la birlikte hareket ederek karara ret oyu veren 8 ülkenin ve ABD’nin yaklaşık toplam 380 milyonluk nüfusunun dünya nüfusuna oranı ise sadece yüzde 5.1’i buluyor.

 BM Genel Kurulu’ndaki oylamaya katılmamayı tercih eden ve toplam 290 milyon civarında nüfusa sahip 21 ülkenin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 3.8’e denk geliyor.

Oylamada çekimser kalan 35 ülke ise yaklaşık 650 milyon insanlar dünya nüfusunun yüzde 8.6’sını barındırıyor. Bu tabloya göre yeryüzündeki her 10 kişiden en az 8’i, ABD’nin Ortadoğu’da barış umutlarına kökten darbe vuran kararının karşısında yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 22.12.2017 19:27
Anahtar Kelimeler:
BMTrumpABDKudüs
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