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Dünyada 258 milyon göçmen var

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 258 milyon insanın doğum yaptığı ülkeyi terk ettiğini ve başka bir ülkede yaşadığını açıkladı.

19 Aralık 2017 Salı 13:53
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Dünyada 258 milyon göçmen var

BM, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yayınladığı raporda dünyada yaklaşık 258 milyon uluslararası göçmen bulunduğunu belirtti.

Raporda 2000 yılından bu yana göçmen sayısında yüzde 49 oranında bir artış yaşandığı ifade edildi.

BM raporunda, yüksek gelirli ülkelerin 2017 yılında dünya genelindeki göçmenlerin yüzde 64'üne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Rapora göre, dünya üzerindeki göçmenlerin 3'de 2'si 20 ülkede yaşıyor ve ABD'de 49.8 milyon mülteci yaşıyor.

ABD'den sonra sırayla Suudi Arabistan, Almanya, Rusya ve İngiltere mültecilere en çok ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Eylül 2016’da, BM'nin 193 üye ülkesi, New York Mülteci ve Göçmenler Bildirgesi’ni oy birliğiyle kabul etmişti.

Bildiriye göre hiçbir ülke uluslararası göçü tek başına yönetemez. Bildiri ile ülkeler, göç politikalarını uygulamayı ve mültecilere ev sahipliği yapma sorumluluğunu daha adil bir şekilde paylaşmayı taahhüt etti.

Göçmenlerin insan haklarını koruma kararı alan ülkeler, göçmenlere karşı yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etme konusunda anlaştı.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda, politikaların ters düşmesi nedeniyle göçmen ve mülteci durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinden çekildiğini duyurmuştu.

Libya'da 36 bin çocuk muhtaç

BM Libya Misyonunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Libya'da yaklaşık 400 bin göçmen yaşadığı, bunlar arasında acil yardıma muhtaç 36 bin çocuk olduğu belirtildi.

Uyruklarına dair bilgi verilmeyen 14 binden fazla çocuğun aile ve yakınlarından uzak yaşadığına işaret edilen açıklamada, söz konusu rakamların BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine dayandırıldığı kaydedildi.

Bu yıl 15 bine yakın çocuğun ailesi olmaksızın Akdeniz'deki çeşitli tehlikelerin ardından İtalya'ya girdiği belirtilen açıklamada, yolda hayatını kaybeden çocuk sayısının ise 400 civarında olduğu aktarıldı.

 Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.

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GöçmenSığınmacıMülteciBMDünya
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