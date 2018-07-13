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Dünyada bir ilk gerçekleşti

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İrlanda cephesinden tarihi bir adım geldi. Parlamentoda oylanan Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası kabul edildi ve İrlanda dünyada fosil yakıtlardan yatırımlarını tamamen çeken ilk ülke oldu

13 Temmuz 2018 Cuma 14:55
Dünyada bir ilk gerçekleşti

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İrlanda cephesinden tarihi bir adım geldi. Parlamentoda oylanan Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası kabul edildi ve İrlanda dünyada fosil yakıtlardan yatırımlarını tamamen çeken ilk ülke oldu. Fosil Yakıtlardan Yatırımı Geri Çekme Yasası, bağımsız milletvekili Thomas Pringle, Trocaire, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, öğrenci grupları ve Küresel Yasal Eylem Ağı'nın (GLAN) iki yıldan uzun süredir yürüttüğü kampanyanın sonucu olarak yasallaştı.

Yasa, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu'nun (ISIF-Varlık Fonu) küresel fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlarını 5 yıl içinde çekmesini zorunlu kılıyor. Haziran 2017 itibari ile fonun dünya çapında 150 şirkette toplam 318 milyon Euro'luk yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar 5 yıl içinde tamamen elden çıkarılacak. Yeşil Gazete'nin The Guardian'dan aktardığına göre Tracaire Direktörü Eamon Meehan, "Bugün Oireachtas (İrlanda Yasama Organı) tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi.

Yasama organı üyeleri toplumdan gelen talepleri dinleyerek, fosil yakıtlardan yatırımı geri çekme konusunda tarihe geçecek bir karar aldı ve diğer ülkelere örnek oldu. Bu karar hayati önem taşıyor." dedi. Tasarıyı hazırlayan Global Legal Action Network'ten Gerry Liston, "Hükümetler, fosil yakıt endüstrisini finansal olarak sürdürmeye devam ettikleri takdirde, iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler.

Dünya üzerindeki ülkeler şu anda İrlanda'nın liderliğini ve fosil yakıtlardan uzaklaşma kararını acilen izlemelidir" dedi. DIŞ HABERLER
 

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İrlanda
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