Dünyanın en büyük cezaevi ABD

Amerika 2 milyon 200 bin tutuklu ile dünyadaki toplam tutukluların beşte birine sahiptir.

Amerika'dan sonra Çin 1 milyon 700 bin, Brezilya 670 bin ve Rusya 602 bin tutuklu ile dünya sıralamasında 2 ila 4. sıralarda yer alıyorlar.

Bu habere göre her yıl Amerika'da 12 milyon insan hapse düşüyor. Halen Amerika'nın 31 eyaletinde idam cezası geçerli durumda.

Amerikan toplumunda siyah derili insanlar Amerikan nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturmasına rağmen cezaevindeki siyahların sayısı beyazların 6 katını geçiyor.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL