Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Dünyanın en uzun cam köprüsü yapıldı

"China Daily" gazetesinin haberine göre, 488 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki zemini cam kaplı köprü, Pingşan ilçesindeki Hongyagu turistik alanında bulunan bir vadide yerden 218 metre yükseklikte inşa edildi.

22 Aralık 2017 Cuma 18:12
22 Okunma
Dünyanın en uzun cam köprüsü yapıldı

Her biri 4 santimetre kalınlığındaki bin 77 cam panel kullanılarak yapılan, 70 ton ağırlığındaki köprünün iki gün sonra açılması planlanıyor.

Köprünün inşasından sorumlu Liu Çiçi, "Gök Köprü" olarak da isimlendirilen köprünün 2 bin kişiyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandığı ancak köprüye tek seferde 500 kişinin çıkmasına izin verileceğini kaydetti.

Liu, “Köprünün yük taşıma kapasitesi, ülkenin standart köprülerinden 3,5 kat daha fazla yine de en fazla 500 kişiye müsaade edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Çin'de geçen yıl da Hunan eyaletinde 430 metre uzunluğunda bir cam köprü yapılmıştı.

Eylül 2015’te Hunan eyaletinde inşa edilen 120 metre uzunluğundaki köprünün camlarında, normal camlardan 25 kat daha dayanıklı olduğu iddia edilmesine rağmen sadece iki haftada çatlaklar oluşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore'ye yeni yaptırım
Kuzey Kore'ye yeni yaptırım
Güney Kore'den Kuzey’e çağrı
Güney Kore'den Kuzey’e çağrı
'Kim olduğumuzu ABD iyi biliyor'
'Kim olduğumuzu ABD iyi biliyor'
Avustralya uçaklarını geri çekiyor
Avustralya uçaklarını geri çekiyor
Putin Merkel'le Minsk'i konuştu
Putin Merkel'le Minsk'i konuştu
ABD'den yandaş ülkelere resepsiyon
ABD'den yandaş ülkelere resepsiyon
Japonya'dan rekor savunma bütçesi
Japonya'dan rekor savunma bütçesi
Rus ordusunda tek kriter teknoloji
Rus ordusunda tek kriter teknoloji
Mescid-i Aksa'da İsrail kumpası
Mescid-i Aksa'da İsrail kumpası

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim