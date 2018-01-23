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En iyi ülkeler listesinde Türkiye 36.

Amerikan dergisi "US News & World Report” son yıllarda “en objektif” araştırmalardan biri olarak dünyada kabul gören “dünyanın en iyi ülkeleri” anketinin 2018 sonuçları açıklandı.

23 Ocak 2018 Salı 17:06
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En iyi ülkeler listesinde Türkiye 36.

Araştırmada devletler sosyal hayattan ekonomik büyüme temposuna, iş kurma kolaylığından genel hayat standardına kadar 10 farklı kategoride mercek altına alındı.

Bu kriterler arasında dünya politikasındaki etki ve tarihi miras gibi faktörler de dikkate alındı.

Buna göre 80 ülkenin kıyaslandığı araştırmada ilk beş sırayı İsviçre, Kanada, Almanya, İngiltere ve Japonya aldı. Rusya listede bir basamak yükselip 26’ıncı sıraya çıktı.

Türkiye ise 36’ıncı sıradaki yerini korudu. Araştırmada Yunanistan 28'inci, Çin 20'nci sırada yer bulurken Hindistan 25'inci oldu. Listede son 5 sırada ise Nijerya, İran, Sırbistan, Angola ve Cezayir yer aldı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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Türkiye
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