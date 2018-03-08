Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116887
ALTIN
162.363
DOLAR
3.8182
STERLİN
5.2952
EURO
4.7211
banner138

En tehlikeli şehir Los Cabos

Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 42'sinin bulunduğu Latin Amerika, güvenlik sorunuyla öne çıkıyor.

08 Mart 2018 Perşembe 16:25
En tehlikeli şehir Los Cabos

Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 42'sinin bulunduğu Latin Amerika, güvenlik sorunuyla öne çıkıyor. Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017 yılında dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıkladı.

Listedeki en tehlikeli 50 şehirden 42’sinin Latin Amerika’da olduğu görüldü. Şehirlerin ülkelere göre dağılımı ise Brezilya’dan 17, Meksika’dan 12, Venezuela’dan 5, Kolombiya’dan 3, Honduras’tan 2, El Salvador, Porto Riko ve Guatemala’dan birer şehir şeklinde oldu. Nüfusun, cinayet sayısına oranına göre hazırlanan listede, dünyanın en tehlikeli şehri olarak değerlendirilen Meksika’nın Los Cabos şehrinde 2017’de her 100 bin kişiden 112'si öldürüldü.

Diğer bir Meksika şehri olan ve turistik özelliğiyle bilinen Acapulco ise her 100 bin kişide 106 cinayet ile üçüncü sırada yer aldı. Venezuela’nın başkenti Caracas listede ikinci sırada yer alırken, bu kentte geçen yıl her 100 bin kişiden 112'sinin cinayete kurban gittiği görüldü. Brezilya’da en çok cinayetin işlendiği kent ise her 100 binde 102 kişinin öldürüldüğü Natal oldu. Ayrıca, Fortaleza şehri, yüzde 50 ile bir yıl içerisinde cinayet oranının en çok artış gösterdiği kent olarak dikkati çekti. Dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehri şu şekilde sıralandı: Los Cabos (Meksika), Caracas (Venezuela), Acapulco (Meksika), Natal (Brezilya), Tijuana (Meksika), La Paz (Meksika), Fortaleza (Brezilya), Victoria (Meksika), Guayana (Venezuela), Belem (Brezilya). DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Los CabosDünyanın En Tehlikeli 50 şehriTehlikeşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den müttefiklerine çelik torpili
ABD'den müttefiklerine çelik torpili
İki ülke arasında 'sinir' krizi
İki ülke arasında 'sinir' krizi
İsrail hükümetinin içi karıştı
İsrail hükümetinin içi karıştı
Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'
Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'
Trump kendinden öncekileri suçladı
Trump kendinden öncekileri suçladı
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim