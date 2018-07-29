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Endonezya'da deprem

Endonezya’nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

29 Temmuz 2018 Pazar 18:01
Endonezya'da deprem

Merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Endonezya'nın turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen depremde en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Pazar günü yerel saatle 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi de yaralandı. Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adada 60'dan fazla artçı deprem de yaşandı.

Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu. Endonezya Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, en az 40 kişinin yaralandığını ve onlarca evin hasar gördüğünü söyledi. Nugroho, bu sayının daha da artacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Yurttaş Koruma Direktörü Lalu Muhammad Iqbal ise "Deprem çok güçlüydü. Turistler panik ve korku halinde otellerini terk etti" dedi.

Depremin ardından toprak kaymaları nedeniyle yürüyüşçülerin popüler rotalarından biri olan Mount Rinjani Ulusal Parkı ziyarete kapatıldı. Tırmanışçı Khairul Azi, bir grup yürüyüşçüyle birlikte doğada mahsur kaldıklarını söyledi. New Straits Times'a konuşan Azi "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi.

Aktif fay hatları ve volkanların yer aldığı ve Pasifik Okyanusu'nun tüm kıyılarını dolaşan Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke. 2016'da da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evinden olmasına yol açmıştı.
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