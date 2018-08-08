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Endonezya’da acı büyüyor

Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e yükselirken, 156 binden fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:42
Endonezya’da acı büyüyor

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, basın toplantısında, depremde ölenlerin sayısının 131’e yükseldiğini belirtti.

Depremde bin 477 kişinin de yaralandığını ifade eden Nugroho, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Nugroho, ayrıca evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının depremde zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, özellikle gıda ve içme suyu temini noktasında depremzedeler için bağış çağrısı yapıyor. Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.
 

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