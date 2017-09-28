Erbil'e uçuş yasağının bedeli ağır olacak

THY, Pegasus, Atlas Global, Dubai merkezli Flydubai ve Ürdün havayollarının Erbil uçuşlarını askıya alması, Peşmerge bölgesini sıkıntıya sokmaya başladı.

Ancak THY ve Flydubai, Perşembe günü akşam saatleri itibariyle internet sitelerinden 30 Eylül sonrası için de Erbil bileti satmaya devam ediyor!

Bu arada yurt dışından Peşmerge bölgesine gelen ziyaretçiler, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'ndaki tüm uluslararası uçuşların askıya alınması talimatı nedeniyle yasağa takılmadan bölgeyi terk etmek istiyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, hava yolu şirketlerinin serbest hareket etmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla Bağdat'ın talimatına uyacaklarını ifade etti.

Erbil'den günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle yurt dışına seyahat ettiğini belirten Faik, endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak'ı terk etmek istediğini dile getirdi.

Erbil'e ilk defa geçen yıl geldiğini söyleyen Hindistanlı Şakelu Rahman, uçuş yasağı geleceğini öğrenince hemen seyahat tarihini bir hafta öne aldığını dile getirdi. İsmini vermek istemeyen Hollandalı bir yolcu ise son gelişmeler üzerine hemen biletini alıp İstanbul'a gitme kararı aldığını, bölgede durumun normalleşmesi halinde dönmeyi düşündüğünü aktardı.

Erbil'in en büyük bilet satış merkezinde müdür olarak çalışan Hüseyin Berzenci de birkaç hava yolu şirketi dışında kimsenin bilet satmadığını, "Uçuşların iptal olması halinde aylık yaklaşık 20 bin dolar zarar edeceğiz" diye konuştu.

AA