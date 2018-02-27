Erbil iyice köşeye sıkıştı

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının ancak Erbil'in söz konusu havalimanlarının güvenliğini Bağdat'a teslim etmesi durumunda mümkün olacağını açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, "(IKBY'deki) Havalimanlarından yurt dışı uçuşlarının askıya alınması durumunun kalkması için IKBY'nin anayasa maddelerine uyması ve merkezi yönetimin egemenlik yetkisinin söz konusu havalimanlarında uygulanmasına izin vermesi gerekiyor" dedi.

Uçuş yasağı konusunun çözümünün ayrıca Bağdat ile Erbil arasında havalimanları yönetimi konusunda da tam mutabakatın sağlanmasına bağlı olduğunu söyleyen Hadisi, "Diğer taraf (Erbil) çözüme katkı sunduğu takdirde uçuşlar normale dönecek" ifadelerini kullandı.