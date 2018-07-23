Valilik binasını basan saldırganlardan üçünün öldürüldüğünü bildirildi. Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli ise güvenlik güçlerince kurtarıldı. Valilik binasında çatışma sona ererken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. Erbilik Valilik binasına dün sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmış diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Olayda bir polis yaralanmıştı. Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor. Erbil Valiliği'ne 19 Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.
AA
Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Valilik binasna silahlı baskın düzenlendi. Valilik binasına saldıran kişilerden üçü de etkisiz hale getirildi, rehin alınan bir personel de kurtarıldı
Valilik binasını basan saldırganlardan üçünün öldürüldüğünü bildirildi. Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli ise güvenlik güçlerince kurtarıldı. Valilik binasında çatışma sona ererken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. Erbilik Valilik binasına dün sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmış diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Olayda bir polis yaralanmıştı. Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor. Erbil Valiliği'ne 19 Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.