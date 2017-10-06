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Esad'dan 'Irak'ın yanındayız' açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir girişime tamamen karşı olduğunu dile getirdi

06 Ekim 2017 Cuma 16:59
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Esad'dan 'Irak'ın yanındayız' açıklaması

Esad, İran İslami Şura Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alaaddin Burucerdi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamada bulundu. İkilinin, terörle mücadele, bölgede ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Esad ve Borucerdi, Irak'ın veya bölgedeki herhangi bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak herhangi bir girişime tamamen karşı olduklarını vurguladı.

Öte yandan heyetlerin de eşlik ettiği görüşmenin ardından İran'ın, sadece terörle mücadelede değil aynı zamanda ülkeyi yeniden inşa etme konusunda Suriye'ye destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 06.10.2017 21:15
Anahtar Kelimeler:
Esaddan ıraka DestekIrakEsadSuriye
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