Esad'dan Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terörist saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden anavatanlarına geri dönmelerini istedi.

Suriye ordusunun art arda elde ettiği başarıların ve ülkenin büyük bir bölümünü teröristlerden kurtarmasının ardından, savaş nedeniyle diğer ülkelere sığınan Suriyeliler yavaş yavaş ülkelerine geri dönüyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkelerine henüz dönmemiş olan Suriyelilerden anavatanlarına geri dönmeleri istendi.

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