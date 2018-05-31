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Esad'dan YPG'ye gözdağı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkenin kuzeyini kontrol eden PKK/YPG güçlerine karşı gerekirse güç kullanacaklarını söyledi

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:46
Esad'dan YPG'ye gözdağı

Rusya'nın resmi yayın kuruluşlarından Russia Today'e başkent Şam'da bir röportaj veren Suriye Devlet Başkanı Esad, PKK/YPG ile müzakereye açık olduğunu ifade etse de "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" dedi. PKK/YPG, sözde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle ABD'nin güçlü desteğini aldı. Bölgedeki Haseke, Kobani ve Menbiç gibi şehirlerde ABD'nin özel harekât birlikleri de bulunuyor.

Dış destek olmasaydı...

"Suriye'nin düşmanlarının dışarıdan aldığı destek olmazsa savaşı bir yıl içinde kazanabiliriz" diyen Esad, "Suriye ordusunun ülkeyi terörizmden temizlemek için attığı her adımın karşılığında başta ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler ya terörü destekleyerek ya da siyasi süreci baltalayarak çabalarımızı boşa çıkarmak istiyor" diye konuştu.

Esad Nisan ayında Duma'da Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını da bir kez daha reddederek, "Ne çıkarımız var? Neden böyle bir şey yapalım? Bir hikâye, bir yalan anlattılar. Hem dünya genelinde hem de Batı'da bu yalana inanılmadı. Ama geri adım atamazlardı.O yüzden sınırlı ölçekte de olsa bir şey yapmaları gerekiyordu" dedi. Suriye ordusunun Duma'daki silahlı güçlere yönelik operasyonlar devam ederken 7 Nisan'da kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.

ABD ve Rusya çatışmanın eşiğine geldi

Suriye Devlet Başkanı Esad, Rusya ile ABD'nin çatışmanın eşiğine geldiğine işaret ederek, o günlerin son derece kritik olduğunun altını çizdi ve Rus hükümetine sağduyulu davranışı için teşekkür etti. Esad, şöyle konuştu: "Ruslar, saldırıların geleceği üsleri imha edeceklerini söylediler. Elimizde delil yok ama ciddi kaynaklara dayanan bilgiler var. Ruslar, Suriye genelinde kapsamlı bir hava operasyonuna hazırdı. O yüzden de Batılı güçler sınırlı bir hava saldırısıyla yetindi." Suriye'nin kuzeyinde ABD özel harekât birliklerinin görev yaptığı bölgeler bulunuyor.

O dönemde Rusya ve ABD'nin doğrudan çatışmaya girmesi riskinin ortaya çıktığını anlatan Esad, krizin Rusya'nın sağduyulu yaklaşımıyla aşılabildiğini ifade ederek, "Neyse ki ABD-Rusya çatışması önlenebildi. ABD yönetiminin sağduyusu sayesinde değil, Rus yönetiminin sağduyusu sayesinde önlendi" dedi.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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