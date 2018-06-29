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Esad Dera'yı almak üzere

Suriye'de Beşşar Esad yönetimi; Halep, Doğu Guta ve Humus'tan sonra Dera'yı ele geçirmek mücadele veriyor. Suriye ordusu, yaklaşık 320 kilometrekare alanda ilerledi. Muhalifler ise Ürdün ve İsrail sınırına kaçtı

29 Haziran 2018 Cuma 14:31
Esad Dera'yı almak üzere

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Suriye'de Beşşar Esad yönetimi, ülkenin kuzeyinde bulunan Halep'in ardından Şam yakınlarındaki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus'tan sonra Ürdün sınırı yakınlarındaki Dera'yı ele geçirmek için muhalifleri vuruyor.

Suriye güçleri, yaklaşık 320 kilometrekare alanda ilerledi.

Muhalifler tabanları yağladı

Bu arada Dera operasyonu nedeniyle muhaliflere yakın duran en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Suriye yönetimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya düzenlediği harekat, en az 150 bin muhalifin Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru göç etmesine neden oldu.

Söz konusu muhaliflerin çoğunun Ürdün sınırına kaçtığını ancak Amman yönetiminin geçiş izni vermemesi nedeniyle sınıra yakın tarlalarda yaşamaya çalıştığını bildirdi. Bu arada Golan Tepeleri sınırında ise muhalifler, "Koruma ve güvenli bölge istiyoruz", "Sınır kapılarını sığınmacılara kapatmak insanlık suçudur" yazan pankartlar açtı.

Deralıların kamyonet, motosiklet, traktör ve binek araçlarla yanlarına alabildikleri sınırlı eşyalarla göçü sürüyor.

Astana süreci Dera'da çöktü mü?

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Ancak Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına aldı. Bunun üzerine ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesti.

Bu gelişme üzerine Suriye ordusu, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlattı. Birleşmiş Milletler’e göre, Dera'da 750 bin kişi yaşıyor.

Son Güncelleme: 29.06.2018 17:02
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SuriyeBeşşar EsadHalepDoğu GutaDeraTerörABDAstana Süreciİsrail
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