Esad, İdlib'e operasyonda kararlı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u işaret ederek, "Lavrov İdlib'e yönelik Suriye ve Rusya saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esad, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kabul etmişlerdi" demişti.

Fransız haber ajansı AFP, "ABD'li diplomatlar perde arkasında Moskova'yı aktif biçimde uyarıyor. Ancak şu ana kadar Rusya pozisyonunu değiştirmiş değil" şeklinde yorum yaptı.

AFP'ye konuşan Atlantic Council araştırmacısı Faysal Itani, ABD'nin İdlib harekâtına çok fazla direnmeyeceğini öngörerek, "Suriye'nin güneyinde, Şam çevrelerinde, Halep'te düzenlenen harekâtlara karşı çıkmayan ABD'nin İdlib'e karşı çıkmasını gerektirecek bir neden yok" değerlendirmesini yaptı.

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