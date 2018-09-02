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Esad, İdlib'e operasyonda kararlı

Suriye ordusu, Rusya'nın da desteğiyle ülkedeki silahlı muhaliflerin elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için kapsamlı bir harekâta hazırlanıyor.

02 Eylül 2018 Pazar 16:03
Esad, İdlib'e operasyonda kararlı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u işaret ederek, "Lavrov İdlib'e yönelik Suriye ve Rusya saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esad, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kabul etmişlerdi" demişti.

Fransız haber ajansı AFP, "ABD'li diplomatlar perde arkasında Moskova'yı aktif biçimde uyarıyor. Ancak şu ana kadar Rusya pozisyonunu değiştirmiş değil" şeklinde yorum yaptı.

AFP'ye konuşan Atlantic Council araştırmacısı Faysal Itani, ABD'nin İdlib harekâtına çok fazla direnmeyeceğini öngörerek, "Suriye'nin güneyinde, Şam çevrelerinde, Halep'te düzenlenen harekâtlara karşı çıkmayan ABD'nin İdlib'e karşı çıkmasını gerektirecek bir neden yok" değerlendirmesini yaptı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EsadSuriyeIdlibTerörOperasyonAfpRusyaABD
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