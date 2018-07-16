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Esad'ın yeni hedefi İsrail sınırı

Şam yönetimi Ürdün sınırını büyük ölçüde kontrol altına almasının ardından İsrail sınırına doğru ilerlemeye başladı. İsrail'in desteklediği Golan tepelerindeki teröristler, Esad'ın yeni hedefi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
Esad'ın yeni hedefi İsrail sınırı

Beşşar Esad ülkenin güneybatısında Ürdün'e komşu Dera'nın büyük kısmını ele geçirmesini takiben Golan Tepeleri'ne doğru ilerlemek için saldırılar düzenliyor.  İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor. İran destekli Esad güçleri, 20 Haziran'da başlattıkları operasyonla ele geçirdikleri batı Dera'dan İsrail sınırındaki Kuneytra'ya ilerlemeye çalışıyor.

Esad güçlerinin saldırması üzerine Dera ile Kuneytra'nın kesiştiği alanda bulunan Harra ve Mashara'daki muhaliflerle çatışmalar yaşandı. Şam yönetiminin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından Şam ordusu ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti. Askeri muhalif ve sivilleri taşıyan ilk tahliye konvoyu, 700 kişiyi İdlib'e tahliye etmişti. Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

İsrail Suriye mevzilerini vurdu

Öte yandan İsrail roketleri, Halep'te Nairab Havalimanı'nının kuzeyinde bulunan Suriye askeri mevzilerini vurdu. İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırının maddi zarara sebep olduğu  belirtildi. İsrail'in Halepte, havaalanının kuzeyinde yer alan askeri mevzileri hedeflediği ve operasyona çok sayıda uçağın katıldığı belirtildi. İsrail ordusundan (IDF) yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Taberiye Gölü üzerinde İsrail hava sahasını 10 km. ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen İHA'ya karşılık olarak gece saatlerinde Suriye'de 3 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı.
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