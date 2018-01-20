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Esad'ın yeri dolmaz

ABD'nin Suriye'de PYD'yi destekleyerek korkunç bir hata yaptığını söyleyen Marine Corps Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward Erickson, "PYD/PKK'ya verilen silahların geri alınabileceğini sanmıyorum" dedi. Erickson, "Suriye'deki durum öyle karmaşık bir hal aldı ki Beşar Esad giderse yerine gelebilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:03
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Esad'ın yeri dolmaz

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan 'terör koridorunu' kıran Türkiye'nin, terör örgütü PYD/PKK'nın yapılandığı Afrin'e yönelik olası operasyonu, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın önde gelen askeri tarihçilerinden Marine Corps Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward Erickson, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili dğerlendirmelerde bulundu.

Erickson, Afrin operasyonunun Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı olacağına işaret ederek, "Fırat Kalkanı Harekatı, Kuzey Suriye'ye kadar gelip, Münbiç'in etrafını temizlediğinde bu lokal problemi çözdü" ifadelerini kullandı.

'ABD korkunç bir hata yaptı'

Erickson, terör örgütünün Türkiye açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'ye (terör örgütü PYD/PKK'ya verilen) silahları geri alacağımıza dair, başkanımız, savunma bakanımız söz verdi. Türkiye'nin buna inandığını düşünmüyorum. Şahsen ben bu silahları geri alabileceğimizi sanmıyorum. En endişe verici olanı bu" diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın silahları geri vereceğini düşünmediğini söyleyen Erickson, bu durumun Amerika ile Türkiye arasında büyük problem oluşturacağını ifade etti.

Erickson, "Benim şahsi fikrim, ülkem Amerika'nın bu Suriyeli Kürtleri (PYD) destekleyerek korkunç bir hata yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

'ABD'nin Suriye politikası belirsiz'

Amerika'nın Suriye'de ne yapmak istediğine dair belli bir planı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Edward Erickson, "Obama'nın politikası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi yönündeydi. Suriye'deki durum öyle karmaşık bir hal aldı ki Obama yönetimi bu fikri, 'belki Esad kalabilir, ama bir şekilde anlaşmamız gerekiyor'a değiştirdi. Trump devraldığında söylemesi zor. Şu anda Esad ile alakalı olarak Trump yönetimi net bir açıklama yapmadı. 2 bin Amerikalı askerimiz Suriye'de DEAŞ ile savaş halinde ve DEAŞ neredeyse alt edildi. Asıl soru şu; DEAŞ tamamen temizlendiğinde Amerika ne yapacak? Orada kalacaklar mı? Gidecekler mi? PYD'yi, Esad'ı yıkmaya karşı teşvik mi edecekler? Gerçekten bilmiyoruz. Trump'ın iki hafta önce yayınladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, Suriye hakkında belirsiz. Şimdi yayınlanması geciken Amerika'nın ulusal askeri politikasını bekliyoruz.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşar EsadEsadABDTrumpPydSilahTürkiyeEdward Erickson
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