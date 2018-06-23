Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Esad: Trump'la görüşmek zaman kaybı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump ile şu anda bir araya gelmesinin sadece zaman kaybı olacağını belirtti

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:15
Esad: Trump'la görüşmek zaman kaybı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus NTV kanalına verdiği röportajda, ‘ABD Başkanı Donald Trump ile şu anda bir görüşme yapmanın ne derece uygun olduğu ve böyle bir görüşmeye hazır olup olmadığı' sorusu karşısında şu yanıtı verdi: "ABD başkanlarının sorunu, lobiciler tarafından rehin alınmış olmaları. Bu kişiler sana duymak istediklerini söyleyebilir, fakat tam tersini yapar. Mesele de bu zaten ve bu durum giderek daha da kötüye gidiyor. Trump bunun çok belirgin bir örneği. Dolayısıyla şu anda Amerikalılarla görüşmenin, bir şeyleri tartışmanın hiçbir anlamı yok ve herhangi bir sonuç vermez, sadece zaman kaybı olur".

Suriye lideri Esad, ABD'nin politikalarında yakın gelecekte herhangi bir değişiklik beklemediğini söyledi. Esad, "ABD'nin politikalarının yakın gelecekte değişeceğini düşünmüyoruz. Washington'la görüşmeler zaman kaybı olur" ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 24.06.2018 01:53
Anahtar Kelimeler:
EsadBeşar EsadSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 asırdır nöbetteler
22 asırdır nöbetteler
Havayı en çok Çin kirletti
Havayı en çok Çin kirletti
Trump bildiğini okuyor
Trump bildiğini okuyor
'AB bir yıl içinde dağılabilir'
'AB bir yıl içinde dağılabilir'
Merkel'in gündemi sığınmacılar
Merkel'in gündemi sığınmacılar
'Yunanistan normal bir ülke oldu'
'Yunanistan normal bir ülke oldu'
İran AB'ye  mühlet verdi
İran AB'ye  mühlet verdi
Büyük bir ÖSO grubu saf değiştirdi
Büyük bir ÖSO grubu saf değiştirdi
Ruhani'ye yönelik ilginç suçlama
Ruhani'ye yönelik ilginç suçlama
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim