Esad: Trump'la görüşmek zaman kaybı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus NTV kanalına verdiği röportajda, ‘ABD Başkanı Donald Trump ile şu anda bir görüşme yapmanın ne derece uygun olduğu ve böyle bir görüşmeye hazır olup olmadığı' sorusu karşısında şu yanıtı verdi: "ABD başkanlarının sorunu, lobiciler tarafından rehin alınmış olmaları. Bu kişiler sana duymak istediklerini söyleyebilir, fakat tam tersini yapar. Mesele de bu zaten ve bu durum giderek daha da kötüye gidiyor. Trump bunun çok belirgin bir örneği. Dolayısıyla şu anda Amerikalılarla görüşmenin, bir şeyleri tartışmanın hiçbir anlamı yok ve herhangi bir sonuç vermez, sadece zaman kaybı olur".

Suriye lideri Esad, ABD'nin politikalarında yakın gelecekte herhangi bir değişiklik beklemediğini söyledi. Esad, "ABD'nin politikalarının yakın gelecekte değişeceğini düşünmüyoruz. Washington'la görüşmeler zaman kaybı olur" ifadelerini kullandı.

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