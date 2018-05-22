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Eski başbakan hesap veriyor

Malezya'da yolsuzluk soruşturmasında adı geçen ve geçen hafta yurtdışına çıkışı engellenen eski Başbakan Necip Rezak, Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'nde sorgulanıyor

22 Mayıs 2018 Salı 17:20
Eski başbakan hesap veriyor

Malezya'da bu ay içinde yapılan seçimlerde iktidarı 92 yaşındaki Mahathir Muhammed'e kaptıran eski Başbakan Necip Rezak, '1Malaysia Development Bhd-(1MDB)' dosyasından sorgulanıyor.

Yaklaşık iki hafta önceki seçim yenilgisinin ardından müfettişler tarafından çağrılan Necip'in, Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ndeki sorgusu sürüyor. Yolsuzlukla Mücadele Dairesi binasına korumalar eşliğinde gelen Necip'in sakin görünümü ve etraftakilere gülümsemesi dikkati çekti.

Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu.

Neyle suçlanıyor?

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı. '1MDB' soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

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