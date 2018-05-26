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Evinde 28.6 milyon dolar çıktı

Malezya'da 56 yıl sonra iktidarı kaybeden UMNO’nun lideri Necip Rezak'ın evlerine yapılan operasyonda, 28.6 milyon dolar ele geçirildi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:33
Evinde 28.6 milyon dolar çıktı

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirdi.

Amar Singh düzenlediği basın toplantısında daha önce medyada da yer alan 18 Mayıs'tan bu yana evlere düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda nakit paranın ele geçirildiğini doğruladı. Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetti.

Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu. Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlanmıştı. "1MDB" soruşturmasındaki belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü. Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.

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